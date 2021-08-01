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Binatlı, GG’yi geçti

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Binatlı, GG’yi geçti
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ekibi Binatlı ile Birinci Lig ekibi Gençlik Gücü, Binatlı Antrenman Sahasında karşılaştılar. Maçta daha üstün oynayan ev sahibi Binatlı maçı 3 – 1 kazandı.
İsmail Ercan, Hüseyin Özkan ve Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Gençlik Gücü, Hasan Akkuyu ile 1 – 0 öne geçerken, Sertaç’ın golüyle ilk devre 1 – 1 tamamlandı.
İkinci devrede rakibine oranla çok daha üstün olan Binatlı, Mustafa Süzgen ve Bahadır’ın golleriyle maçı 3 – 1 kazandı.
 
 
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