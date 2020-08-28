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Binatlı genel kurulu ertelendi

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Binatlı genel kurulu ertelendi
İsmet KARAOSMAN
K-PET Süper Lig ekiplerinden Binatlıda dün akşam yapılan genel kurulda da başkan adayı çıkmadı.
Orsel Neşe'nin başkanlıktan ayrılma kararı almasından sonra yapılan 2. olağan üstü genel kurulda da başkan adayı çıkmadı.

Fahri başkan Özel Tahsin ve Orsel Neşe'nin konuşma yaptıkları genel kurul, 2 Eylül Çarşamba akşamına ertelendi.
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