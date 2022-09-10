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Binatlı futbolcusu ‘Ben yokum’ dedi

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Binatlı futbolcusu ‘Ben yokum’ dedi
Niyazi Ergülen
Süper Lig ekibi Göçmenköy’e transferi gerçekleşmeyen Binatlı futbolcusu Mustafa Süzgen, futboldan koptuğunu açıkladı.
Süzgen kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu.
İşte Mustafa Süzgen’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım:
Futbolu bıraktığımı herkese duyururum. Son 3 ay içinde yaşadığım hayal kırıklıkları tüm hayatımı verdiğim futboldan beni soğuttu. Siz kulüp başkanları, federasyon vs. sözde gençlerin iyiliğini, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen büyüklerimiz, futbolcuları birer köle olarak yetiştirmek onlara daha büyük bir kötülüktür bilmelisiniz.. Daha sonra yine detaylı açıklama yapacağım. Tek diyeceğim şey kimseye hakkım helal değil ve hepinize yazıklar olsun.. Ben son güne son dakikaya kadar sabrettim fakat beni bu duruma siz getirdiniz. Bundan sonra yaşanacak hiç bir şeyinde sorumlusu ben değilim, siz milli olma hayalleri kuran bir gence futbolu bıraktırdınız.
 
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