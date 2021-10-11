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Binatlı'da, Yürekli top başı yaptı

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Binatlı'da, Yürekli top başı yaptı
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AKSA Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Binatlı'da, Kemal Yürekli liderliğindeki yeni teknik heyet göreve başladı.
Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra anlaşılan yeni teknik heyet Erhan Şendur Antrenman Sahasında göreve başladı. Futbolcular ile yeni teknik heyet tanıştıktan sonra ilk idman başladı.
Kemal Yürekli Niyazi Özekmekçi ve Ahmet Zenga'dan oluşan Binatlı'nın yeni teknik heyeti ilk maçlarında Baf Ülkü Yurdu derbisine çıkacaklar.
 
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