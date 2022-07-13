Binatlı da start verdi

Niyazi ERGÜLEN

Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Binatlı, 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarına dün başladı.

Üner Berkalp Stadında yapılan ilk antrenmana başkan Orsel Neşe ve yöneticiler de katılırken, antrenman yeni teknik adam Ulun Cam eşliğinde yapıldı. Ulun Cam’ın yardımcılığını Kaan Cesur, kaleci antrenörlüğünü ise Kamil Karamanoğlu yapıyor. İlk antrenmana 20 futbolcu katılırken, antrenman düz koşu şeklinde gerçekleştirildi. Gelecek hafta ise resmi açılış töreni düzenlenecek.

