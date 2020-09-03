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Binatlı'da Davutoğlu devri

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Binatlı'da Davutoğlu devri
İsmet KARAOSMAN
K-PET Süper Lig ekiplerinden Binatlı'da yeniden başkan olan Orsel Neşe'nin ilk icraatı, takımın teknik direktörünü belirlemek oldu.
Mehmet Çangar'ın da büyük destek verdiği sarı yeşillilerin teknik direktörü Gökmen Davutoğlu oldu.
Gökmen Davutoğlu'nun yardımcılıklarını Ercan Atasay ve kaleci antrenörü Hasan Uğur (Baflı) yapacak.
Binatlı, Gökmen Davutoğlu yönetiminde ilk antrenmanını Pazartesi günü yapacak.
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