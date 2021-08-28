Binatlı, Cihangir’e dört attı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kala yoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

CihangirStadında, AKSA Süper Lig ekipleri Cihangirile Binatlı, Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler.

Deplasman ekibi Binatlı’nın farklı kazandığı maçta Binatlı’nın golleri Mustafa Süzgen 2, Berkem ve Mehmet Ali attı. Cihangir’in tek golünü penaltıdan Musa kaydetti.

