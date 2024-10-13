Binatlı bendoyu taktı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü haftası tamamlandı.

AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun dördüncü haftasında Binatlı, Vadili’yi konuk etti. Üner Berkalp Stadında oynanan Binatlı – Vadili maçını Abdullah Genç yönetti.

İlk devrede Binatlı daha etkili olsa da direnç gösteren Vadili uzun süre gole izin vermedi. 32’de Barış’ın sakatlanarak oyuna devam edememesi sonrasında daha üstün oynayan Binatlı’da 45’te Mehmet Göçben takımını 1 – 0 öne geçirdi.

İkinci devre baştan sona Binatlı üstünlüğünde geçti. Ramazan ve Ahmet Atikoğlu’nun arka arkaya gelen golleriyle skor 3 – 0 oldu.

Rahatlayan Binatlı, son bölümde yeniden yüklenirken 83’te Hasan Ağaç, 87’de ise Nevzat’ın golleriyle maçı 5 – 0 kazandı.

Binatlı farklı galibiyetle 6 puana yükselirken, başkansız 2 takımın maçını kaybeden Vadili 1 puanda kaldı.

