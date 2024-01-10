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Binatlı, BAL liglerinden futbolcu deniyor

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Binatlı, BAL liglerinden futbolcu deniyor
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig batı bölgesi takımlarından Binatlı ara transfer için kolları sıvadı. Binatlı sezon başında Türkiye’den transfer ettiği futbolcularla yolların ayırması sonrasında iki yabancı hakkını kullanmak amacıyla harekete geçti.
Binatlı Kulübü dün Çetinkaya ile oynanan hazırlık maçında üç Türkiyeli futbolcuyu denemeye aldı.
Türkiye Bölgesel Amatör Liglerinde futbol oynayan üç futbolcu hazırlık maçında denendi. Aydın BAL Liginden Feyzan Güroğlu, Ardahan Bal Ligi’nden Raşit Gür ve İzmir’den Doğan Keskin de gelerek denenmeye alındı.
 
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