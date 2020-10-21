Binatlı antrenmanlara noktayı koydu

İsmet KARAOSMAN
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygürbaşkanlığındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından talep edilen koşulları sağlamaması nedeni veKıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar, futbolun başlamasının zor olduğu görüşünü getirmişti.
K-PET Süper Lig ekiplerinden Binatlı da,Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin antrenman izni vermesinden sonra başlatılan antrenmanları durdurdu.
Üner Berkalp Stadında teknik direktör Gökmen Davutoğlu yönetiminde 2 antrenman gerçekleştiren Binatlı takımı, verilecek yeni karar çıkmadan antrenman yapmayacak.
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