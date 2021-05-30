Binatlı antrenmanlara başlama tarihini belirledi

Niyazi ERGÜLEN

Süper Lig ekiplerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nda yeni sezonun hazırlıklarına başlama tarihi belirlendi.

Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen teknik direktör Gökmen Davutoğlu antrenmanlara başlama tarihini belirledi.

7 Haziran Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak olan Binatlı, ilk antrenmanını Erhan Şendur Antrenman Sahasında gerçekleştirecek.

