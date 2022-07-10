Binatlı alt yapısı Seyitler’e emanet

Niyazi Ergülen

Süper Lig’den 1. Lig’e düşen batı bölgesi ekiplerinden Binatlı yeniden yapılanma yolunda alt yapısını tecrübeli antrenörlere emanet etti. Binatlı takımının alt yapı sorumluluğuna ise tecrübeli teknik direktör Sayıner Seyitler getirildi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Sayıner Seyitler, yeniden yapılanma yolunda iyi bir alt yapı oluşturma hedefinde olduklarını belirterek “Disiplinli, karakterli düzgün futbolcular yetiştireceğiz futbolun dışında futbolcularmıza ingilizce dersi de vereceyiz” dedi..

Ayrıca psikoloji ve diyetisyen desteği de vereceklerini ifade eden Seyitler “Binatlı’ya yakışır bir futbol akademisi oluşturduk altyapıya tecrübeli antrenörlerimizi de ekibimize aldık. Başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

