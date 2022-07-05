Bıldırcın, Miracle Değirmenlik yolunda

Miracle Değirmenlik Birinci Lig ekibi Esentepe'nin yıldızı Hüseyin Deynekli’yle anlaşmaya vardı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik, bomba transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Birinci Lig ekibi Esentepe'nin yıldızı Hüseyin Deynekli ile Miracle Değirmenlik anlaşmaya vardı.

Bir süredir görüşen Hüseyin ve Miracle Değirmenlik el sıkışırken, kulüpler de anlaşmaya yakın.

Esentepe Spor Kulübü, Hüseyin Deynekli ile ilgili basın bildirisi yayınladı.

ESENTEPE’DEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklama şöyle;

"Esentepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Hüseyin Deynekli transferi ile ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk.

Hüseyin Deynekli transferi ile ilgili Değirmenlik Spor Kulübü dışında iki kulüp bizimle görüşmüş ancak Degirmenlik Spor Kulübü ile resmi bir görüşme olmamıştır.

Yine basından ve sosyal medya hesaplarından aldığımız bilgilere göre Değirmenlik Spor Kulübu etik dışı bir şekilde bizimle konuşmadan ve izin almadan oyuncumuz ile görüşmüş ve anlaşmıştır.

Bilinmesini isteriz ki oyuncumuzun ne istediği bizim için önemlidir ancak kulübümüzün menfaatleri daha önemlidir.

Bu transfer konusunda bir gelişme olursa gerekli açıklama kulübümüz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

