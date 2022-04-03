Bıldırcın, Gençler’i yıktı

Aksa 1.Lig’de 25.haftasında karşı karşıya gelen Esentepe ile Gençlerbirliği mücadelesinde Hüseyin Deynekli(Bıldırcın)’nin 3 gol 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı Esentepe 4-0 kazandı

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Rıdvan Çetinkaya, Özal Çağlayan, İsmail Ercan

Esentepe: Onur, Eser, Okan, Şenol, Emre, Mahmut, Mustafa, Hüseyin, Semih, Salih, Devran

Gençlerbirliği: Cengiz, Emir, Sertan, Yıldıray, Berk, Salih, Bülent, Ahmet Kara, Mehmet Ali, Beşir, İsmet

Goller: 23’, 83’ ve 90’Hüseyin Deynekli, 88’Eser Kan (Esentepe)

Kırmızı Kart: 80’Beşir Ndiaye (Gençlerbirliği)



AKSA 1.Lig’de 25.haftanın önemli mücadelesinde Esentepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Play off mücadelesini yakından ilgilendiren maçta gülen taraf ev sahibi Esentepe oldu.

Kırmızı beyazlılar karşılaşmanın ilk devresini 23.dakikada Hüseyin Deynekli’nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Gençlerbirliği beraberlik için pozisyonlar bulsa da bir türlü golü bulamazken, Esentepe 83 ve 90’da Hüseyin Deynekli ile 2 gol daha buldu, 88’de ise Hüseyin Deynekli’nin asisti ve Eser Kan’ın golü ile rakibi karşısında 4-0’lık skorla kazandı.

