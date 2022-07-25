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‘Bıldırcın’ Değirmenlik’e kanatlandı

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Miracle Değirmenlik Kulübü uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Hüseyin Deynekli’nin (Bıldırcın) transferinde kiralık transferle mutlu sona ulaştı

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‘Bıldırcın’ Değirmenlik’e kanatlandı
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik transferi yılan hikayesine dönen ve Mağusa Türk Gücü ile yarıştığı Hüseyin Deynekli transferini bitirdi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada üç ay süren pazarlık sonrasında Esentepe ile anlaşma sağlandığı ve transferin gerçekleştirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada futbolu bırakma noktasına gelen genç yetenek için Değirmenlik ile Esentepe’nin uzlaşı sağladığı ve Deynekli’nin kiralık olarak 1 yıllığına Miracle Değirmenlik takımına transferine onay verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Esentepe Spor Kulübü Başkanı İbrahim Beyazbayram ve Miracle Değirmenlik Yönetim Kurulu Üyesi Ezel Kaynak’ın, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Hüseyin Deynekli transferi için bir araya gelip el sıkıştığı da ifade edildi.
 
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