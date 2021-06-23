Bilal,Türk Ocağı’na döndü

Pandemi dönemi öncesi Türk Ocağı takımından Göçmenköy Spor Kulübüne transfer olan Bilal Ceylan eski takımına bonservisli olarak geri döndü.

Türk Ocağı, Bilal'ın yeniden kulübüne dönmesi ile ilgili olarak paylaşımda bulunurken "Tekrardan yuvana hoşgeldin Bilal Ceylan" ifadelerini kullandı.

