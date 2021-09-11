Bilal’ın transferi tamam

Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, toplanarak kulüplerin itirazlarına yönelik kararlar aldı.

KTFF Yönetim Kurulu, Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nün itirazına yönelik aşağıdaki kararları almıştır:

“Bostancı Bağcıl Spor Kulübü’nün futbolcu Bilal Çeri ile 02/09/2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup yapılan dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir.

Şöyle ki; 2019-2020 sezonunda kulüpler arası yapılan opsiyon anlaşmasının Federasyonumuz nezdinde geçerli olabilmesi için ilgili futbolcunun bu anlaşmadan haberdar olması ve/veya bu anlaşmaya yönelik onayı olması ve lisans işlem formunu imzalaması gereklidir. Burada söz konusu işlemin sadece kulüpler arasında yapılmasının yeterli olmadığı ve KTFF Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 9. Maddesinin, tüm istenilen evrakların eksiksiz olarak Federasyon’a verilmesi gerektiğinin ve bu nedenle Bostancı Bağcıl Kulübü’nün Talimata aykırı hareket ettiği ve/veya gerekli evrakları tamamlamadığı ve/veya ilgili futbolcu ile bir anlaşma yapmamış veya Federasyon nezdinde Transfer İstek Formunun imzalanmadığı nedeniyle ilgili opsiyonun kullanılmadığı veya kullanılamaz olduğu nedeniyle yapılan dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir.

