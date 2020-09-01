Bıçaklı: Sporumuza destek olan kurumlarımıza sahı̇p çıkılmalı

Arslan Bıçaklı, basın açıklaması yaparak, ülke gençlı̇ğı̇ne ve kulüplerı̇mı̇ze sponsorluk yaparak destek veren kurumlarımıza sahı̇p çıkılması gerektiğini vurgularken, Nicosia Finans Şti.’nin hükümetin almış olduğu yanlış kararlar neticesinde şirketi kapatma kararı alması nedeniyle, hükümeti eleştirdi

Kulüpler Birliği başkanı Arslan Bıçaklı, basın açıklaması yaparak, ülke gençlı̇ğı̇ne ve kulüplerı̇mı̇ze sponsorluk yaparak destek veren kurumlarımıza sahı̇p çıkılması gerektiğini vurguladı.

Özelde futbola, genelde ise sporumuza büyük maddi katkı koyan Nicosia Finans Şti.’nin hükümetin almış olduğu kararlar neticesinde faaliyetlerini durdurması üzerine Kulüpler Birliği tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

“Yıllardır ülke gençliğine sahip çıkma adına birçok kulübümüze ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu etkinliklerine sponsor olarak sahip çıkan Nicosia Finans Şti.’nin hükümetin almış olduğu yanlış kararlar neticesinde şirketi kapatma kararı alması nedeniyle; gerek ülke ekonomisine gerekse de başta futbol olmak üzere birçok spor dalındaki faaliyetlere olumsuz etkisi olacaktır.

Hükümet ve Spor Dairesi’nin yapması gereken bir çok hizmeti yapmayarak bu gibi sponsorların yapması örneğin Federasyon Kupa finalinde ülkede ilk defa yaşanan bir organizasyonu gerçekleştirmesi takdire şayandır.

Bu nedenle hükümetin almış olduğu bu yanlış karardan vazgeçmeye çağırır, ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan ayrıca ülke gençlerine ve kulüplerimize büyük katkılarda bulunan bu tür gruplara sahip çıkılması gerektiğini vurgulamak isteriz.”

