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Beyazbayram’dan devam kararı

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Beyazbayram’dan devam kararı
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden Esentepe’de 30 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da olağan genel kurul gerçekleştirilecek.
Kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram, tüzük gereği2 yılda bir gerçekleştirilmesi gereken genel kuruldaaday olacağını açıkladı. İbrahim Beyazbayram, yaptığı açıklamada, “Bu bir bayrak yarışıdır. Gönüllü arkadaşlar çıkıp başkanlığa talip olabilirler.Ancak bu göreve kimse talip olmazsa ben ve yönetimim gençlerimizin yanındayız. Yeniden göreve de talibiz.” ifadelerini kullandı.
 
 
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