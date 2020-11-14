Beyazbayram: Futbol başlar ve durursa vebalini kimse taşıyamaz

Esentepe’nin başkanı İbrahim Beyazbayram “Federasyon başkanına verdiğimiz yetkinin arkasındayız.Çünkü futbol başlar ve durursa bunun bedelini kim ödeyecek?" dedi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Esentepe’nin başkanı İbrahim Beyazbayram, sosyal medyada yaptığı açıklama ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’na destek verdi.

İbrahim Beyazbayram’ın açıklaması şöyle:

“Federasyon başkanına verdiğimiz yetkinin arkasındayız.Çünkü futbol başlar ve durursa bunun bedelini kim ödeyecek?

Kuru sıkma laflarla bu iş olmaz. Federasyon başkanının gerekli zemini hükümet edenlerle hazırlayıp, protokola dökmesi gerekmektedir.

Şartlar oluştuktan sonra futbol başlayacak.Futbol başladı mı durmaz. Eğer başlar ve durursa olacak olanların vebalini kimse taşıyamaz.”



