banner480
banner69
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
7 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
13 0
 
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
17 0
33 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
15 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
123 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
47 0
banner529

Beyazbayram: Futbol başlar ve durursa vebalini kimse taşıyamaz

banner476

Esentepe’nin başkanı İbrahim Beyazbayram “Federasyon başkanına verdiğimiz yetkinin arkasındayız.Çünkü futbol başlar ve durursa bunun bedelini kim ödeyecek?" dedi

Beyazbayram: Futbol başlar ve durursa vebalini kimse taşıyamaz
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Esentepe’nin başkanı İbrahim Beyazbayram, sosyal medyada yaptığı açıklama ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu’na destek verdi.
İbrahim Beyazbayram’ın açıklaması şöyle:
“Federasyon başkanına verdiğimiz yetkinin arkasındayız.Çünkü futbol başlar ve durursa bunun bedelini kim ödeyecek?
Kuru sıkma laflarla bu iş olmaz. Federasyon başkanının gerekli zemini hükümet edenlerle hazırlayıp, protokola dökmesi gerekmektedir.
Şartlar oluştuktan sonra futbol başlayacak.Futbol başladı mı durmaz. Eğer başlar ve durursa olacak olanların vebalini kimse taşıyamaz.”
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.