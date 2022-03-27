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Beyaz Grupta şampiyon Lapta

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Beyaz Grupta şampiyon Lapta
 Necati KÜLAHLILAR
 İktisatbank BTM Birinci Ligi Beyaz Grup’ta lider Lapta dün oynadığı Tüfekçi Ortaköy deplasmanında maçı 2- 1 kazanarak Beyaz Grup’ta maçların bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Beyaz grupta ligde ikinci sırada bulunan Yılmazköy deplasmanda 1-1 kalınca Lapta şampiyon oldu ve gelecek sezon birinci ligde mücadele etmeye hak kazandı.
 
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