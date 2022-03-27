Beyaz Grupta şampiyon Lapta

Necati KÜLAHLILAR

İktisatbank BTM Birinci Ligi Beyaz Grup’ta lider Lapta dün oynadığı Tüfekçi Ortaköy deplasmanında maçı 2- 1 kazanarak Beyaz Grup’ta maçların bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beyaz grupta ligde ikinci sırada bulunan Yılmazköy deplasmanda 1-1 kalınca Lapta şampiyon oldu ve gelecek sezon birinci ligde mücadele etmeye hak kazandı.

