Beyaz Grupta şampiyon Lapta

Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM Birinci Ligi Beyaz Grup’ta lider Lapta dün oynadığı Tüfekçi Ortaköy deplasmanında maçı 2- 1 kazanarak Beyaz Grup’ta maçların bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Beyaz grupta ligde ikinci sırada bulunan Yılmazköy deplasmanda 1-1 kalınca Lapta şampiyon oldu ve gelecek sezon birinci ligde mücadele etmeye hak kazandı.
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