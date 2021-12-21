Beyaz grupta ilk haftanın lideri Tatlısu

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligde hafta sonu oynanan maçlar sonunda Beyaz Grupta Tatlısu gol averajı ile ilk haftayı lider tamamladı.
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Toplu Sonuçlar
Doğancı-Ozanköy 1-2
Karaoğlanoğlu-Lapta 1-2
Dikmen Gücü-Tüfekçi Ortaköy 1-2
Sadrazam Kayalar-Yılmazköy 1-2
Tatlısu-Denizli 3-1
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Tatlısu HOBSK
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.
|Lapta TBSK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3.
|Ozanköy SK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|4.
|Tüfekçi Ortaköy SK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.
|Yılmazköy SK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.
|Dikmen Gücü SK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|7.
|Doğancı SK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|8.
|Karaoğlanoğlu SK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|9.
|Sadrazam Kayalar SK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|10.
|Denizli SK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0