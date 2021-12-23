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Beyaz Grupta ikinci hafta hakemleri açıklandı

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Beyaz Grupta ikinci hafta hakemleri açıklandı
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İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları oynanacak.
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta ikinci haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
Ozanköy – Dikmen Gücü, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz
Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu, İrsen Küçük Stadı, Şakir Azizoğlu
Denizli –Karaoğlanoğlu, Bilal iyigün Sahası, Olgun Canik
26 Aralık Pazar, Saat 10:30
Lapta – Sadrazam Kayalar, Şht Şevket Kadir Stadı, Ömer Doğru
Yılmazköy– Doğancı, Mustafa Üçöz Stadı, Nejmi Bulut
 
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