Beyaz Grupta ikinci hafta hakemleri açıklandı

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları oynanacak.

İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta ikinci haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 10:30

Ozanköy – Dikmen Gücü, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz

Tüfekçi Ortaköy – Tatlısu, İrsen Küçük Stadı, Şakir Azizoğlu

Denizli –Karaoğlanoğlu, Bilal iyigün Sahası, Olgun Canik

26 Aralık Pazar, Saat 10:30

Lapta – Sadrazam Kayalar, Şht Şevket Kadir Stadı, Ömer Doğru

Yılmazköy– Doğancı, Mustafa Üçöz Stadı, Nejmi Bulut

