Beşinci hafta heyecanı Lefkoşa’da başlıyor

Aksa futbol liglerinde 5. Haftanın açılış maçı sezona iyi başlayamayan Göçmenköy ile iyi bir başlangıç yaparak sadece bir mağlubiyeti olan Mesarya arasında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak

Aksa futbol liglerinde 5. Hafta heyecanı bugün Lefkoşa’da oynanacak olan bir karşılaşmayla başlıyor.

Süper ligde Yenicami’nin lider başlayacağı 5. Haftanın açılış maçı sezona iyi başlayamayan Göçmenköy ile iyi bir başlangıç yaparak sadece bir mağlubiyeti olan Mesarya arasında oynanacak. Bu zorlu maçın orta hakemliğini Osman Özpaşa yapacak.

Lider Yenicami ile Cihangir arasında Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk stadı’nda oynanacak karşılaşmada ise Serkan Şimşek görev yapacak. Süper Ligde cumartesi günü 4 maç Pazar günü ise 3 maç oynanacak.

LİDER YALOVA GİRNE HALK EVİ’NE KONUK OLACAK

Aksa 1. Ligde ise 5. Hafta mücadelesi Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde Cumartesi günü 4 maç oynanacak. Ligin lideri Yalova ise bu hafta lige kötü başlayan ve sadece 1 galibiyeti olan Girne Halk Evi’yle Pazar günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacak.

Aksa liglerinde 5. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

21 Ekim 2022, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Mesarya (Osman Özpaşa)

22 Ekim 2022, Cumartesi

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Çetinkaya (Kerem Eran)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Cihangir (Serkan Şimşek)

15.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Yonpaş Dumlupınar (Fehim Dayı)

15.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü (Hüseyin Özkan)

23 Ekim 2022, Pazar

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-K.Kaymaklı (Ali Özer)

15.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Lefke (Emre Öztaşlı)

15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Doğan T.Birliği (Evren Karademir)

AKSA 1.LİG

22 Ekim 2022, Cumartesi

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-İncirli (Zekai Töre)

15.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Lapta (Mehmet Sezener)

15.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Binatlı (Tufan Çerçioğlu)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Düzkaya (Ferhat Tuna)

23 Ekim 2022, Pazar

15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Ünimar Maraş (Şakir Azizoğlu)

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Pera Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)