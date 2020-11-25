Besim: Motivasyonumuz kalmadı

Hasan Besim, pandemi süreci nedeniyle kulüpte motivasyon kalmadığını söylerken, herkesin elini taşın altına koymasını gerektiğini belirtti

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Bostancı Bağcıl’ınkulüp başkanı Hasan Besim, pandemi süreci nedeniyle kulüpte motivasyon kalmadığını söyledi.

Hasan Besim gelinen ortamda futbolcuların kesinlikle fedakar olması gerektiğinevurgu yaparken, herkesin de elini taşın altına koymasını gerektiğini söyledi. Hasan Besim özellikle devlette çalışan futbolcu ve teknik adamların daha fedakar olmalı darken, en üzüldüğü kesimin yabancı futbolcular olduğunu da belirtti. Hasan Besim üniversitede okuyan işsiz futbolculara destek olunması gerektiğine de vurgu yaptı.

Hasan Besim kulüpte bulunan yabancı futbolcuların ev kiralarını ödeyip,temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylerken, ceplerine harçlık da koyduğunu açıkladı.

