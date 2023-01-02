Beşiktaş’ta gözler Saiss ve Ghezzal’da

Üç günlük iznin ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan oyuncuların durumları yakından takip ediliyor. RomainSaiss ve RachidGhezzal’ın dönüş tarihleri yavaş yavaş netleşmeye başladı

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Beşiktaş, cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş sakatlığı bulunan futbolcularının durumlarını yakından takip ediyor.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezon başından beri faydalanılamayan RachidGhezzal, yurt dışındaki tedavisini noktalayıp İstanbul’a dönmüştü.

Cezayirli oyuncunun tedavisi kulüp doktorları tarafından devam ediyor. Ghezzal'ın sahalara dönüşü Mart ayının başı olarak hesaplanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu süre zarfında o bölge için alternatifler üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Dünya Kupası’ndan sakat dönen RomainSaiss’in ise hafta içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 haftadır takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa maçında oynama ihtimali ise oldukça düşük.

Sakatlığının nüksetmemesi için fiziksel olarak yüzde 100'e ulaşmadan riske edilmeyeceği öğrenilen Saiss’in arabam.com Konyaspor maçından itibaren takımdaki yerini alması bekleniyor.

