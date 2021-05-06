Beşiktaş’ta derbi kadrosu şekilleniyor

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 11’ini büyük oranda belirlediği öğrenildi

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, taktik antrenmanlara yoğunluk vermiş durumda. Deneyimli çalıştırıcının, sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde netleştirdiği ifade edildi.

Siyah beyazlılar, dev maça kalede Ersin ile başlayacak. Defansın sağında Rosier, solunda ise N’Sakala görev alacak. Savunmanın ortasında ise Vida-Welinton ikilisi olacak. Ön libero pozisyonunda Josef De Souza’nın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Brezilyalı futbolcunun önünde ise Atiba ve Ljajic'in yer alması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın; hücum hattının sağında Ghezzal'a, solunda ise Larin'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. İleri uçta ise Gökhan Töre’nin forma giyeceği gelen haberler arasında.

Siyah beyazlılarda, maç içinde Larin ile Gökhan'ın sık sık yer değiştirebileceği belirtildi.

Sezonu kapatan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve AjdinHasic derbide oynamayacak.

Vincent Aboubakar’ın da tedavisi sürüyor. Kamerunlu golcünün de Galatasaray'a karşı görev yapması beklenmiyor. Beşiktaş'ta tedavisi süren N’Koudou’nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

