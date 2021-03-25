Beşiktaşlılar Derneği yönetimi görev dağılımı yaptı

KKTC Beşiktaşlılar Derneğinde, dernek başkanı Kerem Eti birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu oluşturarak faaliyetlerine başladı

KKTC Beşiktaşlılar Derneğinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan seçilen Kerem Eti,görevine başladı.

Dernek başkanı Kerem Eti birlikte çalışacağı yeni yönetim kurulunu oluşturarak faaliyetlerine başladı. Oluşturduğu güçlü yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirdi. 2 yıl görev yapacak Beşiktaşlılar Derneğinde görev dağılımı şöyle oldu:

Kerem Eti (Başkan)

Burak Taşkent (Asbaskan ve Girne bölge sorumlusu)

Hakan Rüstem (Genel sekreter)

Mustafa Kulle (Sayman)

Canol Göktaş (Lefkoşa bölge sorumlusu)

Olcayto Öktem (Sosyal medya sorumlusu)

Pınar Erişmen (Hukuk danışmanı)

Gürkan Gazioğlu (Mağusa bölge sorumlusu)

Tahir Kaya (İskele bölge sorumlusu)

Mehmet Çörekçi (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hülya Bozdağ (Sosyal aktivite sorumlusu)

Hakan Harper (KKTC Çarşı temsilcisi ve lise oluşum sorumlusu)

Uğur Uğurata (Yönetici)

İlker Yatman (Yönetici)

Mert Akman (Yönetici)

Bayrak en yukarda dalgalanacak

KKTC Beşiktaşlılar Derneğinin çiçeği burunda başkanı Kerem Eti, Kıbrıs'ta yaşayan Beşiktaşlılara hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, Kıbrıs'ta Beşiktaş

bayrağını her zaman en yukarıda dalgalandıracaklarını açıkladı.

Dernek olarak görev süresi içerisinde çok yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirten başkan Kerem Eti, faaliyetleri ve yapılması düşünülen projeleri hayata geçirme noktasında ise kararlı bir şekilde sonuçlandıracaklarını söyleyerek, yönetim kadrosunun da bu doğrultuda kurduğunu ifade etti.



