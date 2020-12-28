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Beşiktaş zirveye yürüyor

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Beşiktaş zirveye yürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek puanını 28'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 18. dakikasında siyah beyazlılar, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. 
Konuk ekipte Hakan Arslan devre arasında hakeme itirazları nedeniyle çift sarı karttan oyun dışında kaldı. 
67. dakikada oyuna giren Larin, 84'te takımının ikinci golünü kaydetti. Maçta son sözü 90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup söyledi: 3-0.
Kendi evinde üst üste oynadığı beşinci maçını da kazanan Beşiktaş puanını 28'e yükselterek 2. sıraya yerleşti. Ligde 4 hafta sonra kaybeden 17 puanlı Sivasspor ise 14. sırada kaldı. 
 
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