Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı

46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.
Valerien İsmael'in ligdeki Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.
Fransız teknik adam son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.
Valérien Ismael kariyerinde daha önce Wolfsburg, Lask ve Barnsley takımlarında da görev almıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.