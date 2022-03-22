Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.

Valerien İsmael'in ligdeki Trabzonspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

Fransız teknik adam son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırmıştı.

Valérien Ismael kariyerinde daha önce Wolfsburg, Lask ve Barnsley takımlarında da görev almıştı.

