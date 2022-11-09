Beşiktaş tur biletini 3 golle aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Vodafone Park'ta oynanan maçta ev sahibi Beşiktaş, Redmond'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Muleka, 9. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
35. dakikada Dele Alli ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
Serik Belediyespor, Harun Kavaklıdere ile 66'da farkı 2'ye indirdi: 3-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.