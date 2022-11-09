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Beşiktaş tur biletini 3 golle aldı

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Beşiktaş tur biletini 3 golle aldı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Vodafone Park'ta oynanan maçta ev sahibi Beşiktaş, Redmond'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Muleka, 9. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
35. dakikada Dele Alli ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
Serik Belediyespor, Harun Kavaklıdere ile 66'da farkı 2'ye indirdi: 3-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
 
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