Beşiktaş tur biletini 3 golle aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta ev sahibi Beşiktaş, Redmond'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Muleka, 9. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

35. dakikada Dele Alli ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Serik Belediyespor, Harun Kavaklıdere ile 66'da farkı 2'ye indirdi: 3-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

