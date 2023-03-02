banner913
banner885
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
12 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
15 0
 
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
11 0
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
24 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
20 0
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
25 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
15 0
banner915

Beşiktaş transferi kapattı

banner476

Beşiktaş'ta transfer sona erdi. Siyah beyazlılar, 5 Mart'ta bitecek ara transfer döneminde kadroya takviye yapmayı planlamıyor

banner825
Beşiktaş transferi kapattı
Beşiktaş'ın bu planında Nkoudou'nun durumu belirleyici olacak. Kamerunlu futbolcunun ayrılması halinde bir sol kanat transferi gündeme gelecek.
Aksi takdirde ise siyah beyazlılar gelecek sezonun kadrosu üzerinde yoğunlaşacak.
Beşiktaş, devre arasında 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Hücum hattını Aboubakar ve Maxim ile güçlendiren siyah beyazlılar, orta sahaya Amir Hadziahmetoviç, savunmaya ise Omar Colley ve Onur Bulut'u transfer etti.
Wout Weghorst, Josef De Souza ve Tyler Boyd ile yollar ayrıldı. Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün ve Montero ise farklı takımlara kiralandı. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.