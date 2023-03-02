Beşiktaş transferi kapattı

Beşiktaş'ta transfer sona erdi. Siyah beyazlılar, 5 Mart'ta bitecek ara transfer döneminde kadroya takviye yapmayı planlamıyor

Beşiktaş'ın bu planında Nkoudou'nun durumu belirleyici olacak. Kamerunlu futbolcunun ayrılması halinde bir sol kanat transferi gündeme gelecek.

Aksi takdirde ise siyah beyazlılar gelecek sezonun kadrosu üzerinde yoğunlaşacak.

Beşiktaş, devre arasında 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Hücum hattını Aboubakar ve Maxim ile güçlendiren siyah beyazlılar, orta sahaya Amir Hadziahmetoviç, savunmaya ise Omar Colley ve Onur Bulut'u transfer etti.

Wout Weghorst, Josef De Souza ve Tyler Boyd ile yollar ayrıldı. Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün ve Montero ise farklı takımlara kiralandı.

