Beşiktaş, Trabzonspor maçına "yeni sistem"le çıkacak

Beşiktaş’ta Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, oyun felsefesini futbolcularına aktarmaya çalışıyor. Fransız çalıştırıcı, futbolcularını 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkarmaya hazırlanıyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Fransız teknik adam, bir yandan futbolcuları tanımaya çalışırken bir yandan da performanslarını yakından gözlemliyor.

Takımın başına geçmeden önce oyuncularının antrenman ve maç istatistiklerini inceleyen Valerien İsmael, Trabzonspor mücadelesinin kadrosunu milli takımlardaki futbolcularının dönüşünde oluşturacak.

Futbolcularını 3-4-3 sistemiyle sahaya çıkarmayı planlayan teknik adam, görüntülü sunumlarla ve saha antrenmanlarıyla oyuncularını zorlu maça hazırlamaya çalışıyor.

Lider Trabzonspor’un maçlarını izleyen Valerien İsmael, analiz ekibinden de geniş bir rapor aldı.

Siyah beyazlıların yaptığı antrenmanların büyük bölümü de rakip analizlerine göre belirlenmiş durumda.

İstanbul’a geldiği ilk 2 gün sabah 06.30’da tesise giriş yapan Fransız teknik adam, ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde konaklamaya başladı.

Valerien İsmael, ailesi gelene kadar tesislerde kalacak.



