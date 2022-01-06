Beşiktaş tarihinde ilk 'üçleme'

Beşiktaş, Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine götürdü. Öte yandan siyah-beyazlı ekip, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı üst üste kazanmış oldu

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş ikinci kez Süper Kupa'yı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

İlk "üçleme"

Öte yandan Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı üst üste kazanmış oldu.

