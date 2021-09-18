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Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

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Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Fraport TAV Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.

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Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı.

Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı.

Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta 3-2’lik skorla galibiyete uzandı.

Mücadelenin açılış golü 42. dakikada geldi. Wright, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri sarsarak ev sahibi ekibi skorda üstünlüğe taşıdı.

Bu golden 3 dakika sonra sahneye Veysel çıktı ve kırmızı-beyazlı ekip, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi.

65. dakikada Batshuayi, savunmanın hatasına araya girerek kaleci Boffin’i çalımladı ve durumu 2-2’ye getirdi.

Maçın 76. dakikasında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından sert bir vuruşla konuk ekibi öne geçirdi.

Bu skorla Beşiktaş, 5 maç sonunda 13 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

4 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 16. basamakta konumlandı.

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