Beşiktaş'tan 10 sezon sonra bir ilk

Beşiktaş milli araya yenilgisiz girdi. Siyah-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan sonra ilk defa 3’te 3 yaparak lige başladı

Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı 6 resmi maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen araya 9 puanla giren GiovannivanBronckhorst’un öğrencileri, 2013-2014 sezonundan sonra ilk defa 3’te 3 yaparak lige başladı.

Ligde Samsunspor ve Net Global Sivasspor’u 2-0’la geçen Beşiktaş, Antalyaspor’u ise 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ın başında çıktığı üç Süper Lig maçını da kazanan GiovannivanBronckhorst, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımda görev yaptığı ilk üç karşılaşmadan galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile de gollerine devam ediyor. İtalyan yıldız, siyah beyazlı formayla çıktığı 6 karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.

Ligde 3 kez fileleri sarsan deneyimli santrfor, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer gol kaydetti.

Sivasspor karşısında Beşiktaş'ın diğer golü GedsonFernandes'den geldi. Portekizli yıldız, kariyerinin en golcü sezonuna imza atmaya çok yakın. 2017-2018 sezonunda Portekiz Ligi'nde 5 kez fileleri sarsan GedsonFernandes şimdiden 4 gole ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, Lugano'ya da 2 maçta 3 gol attı.

