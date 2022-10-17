Beşiktaş'ta Weghorst ve Ghezzal şoku

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "RachidGhezzal'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, WoutWeghorst'un uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi. İki isim de Hatayspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş Kulübü, profesyonel futbolcuları RachidGhezzal ve WoutWeghorst'un sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz RachidGhezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectusfemoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz WoutWeghorst'un uyluk iç adalesinde (adductorbrevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. RachidGhezzal ile WoutWeghorst’un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İki oyuncu da AtakaşHatayspor maçında forma giyemeyecek.

