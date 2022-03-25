Beşiktaş'ta Valerien Ismael imzayı attı

Beşiktaş'ta Fransız Teknik direktör Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi. Valerien Ismael, "Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldim. Burada olmak çok gurur verici" ifadelerini kullandı

Beşiktaş, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına anlaşmaya vardığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael için imza töreni düzenledi. Basın toplantısına Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da katıldı.

Başkan Çebi, "Hocamız bundan sonra Beşiktaş'a vereceği katkılar için İstanbul'a geldi, anlaşmayı yaptık. Hocamıza güvenimiz sonsuz. İyi araştırdık, plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandık" ifadelerini kullandı.

"Valerien Ismael, gençlere önem veriyor ve iyi gençlerimiz olduğunu biliyor" diyen Sportif Direktör Ceyhun Kazancı "Sayın başkanımızın bu kararından dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.

İmza töreninde Türkçe olarak; “Bir gün değil, her gün Beşiktaş” sözlerini sarf eden Valerien Ismael de; “Ligi ve takımı tanıma adına şu anda göreve gelmiş olmamın doğru olduğunu düşünüyorum. Şunun sözünü kesinlikle verebilirim: Beşiktaş taraftarı, kenarda kazanmak için %100’ünü veren bir teknik direktör profili görecek" dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin imza töreninde yaptığı açıklamalar şöyle:

"Başkanlık sürecimde idari ve mali olarak büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek bir zaman geçirdik. Bu süre içerisinde de geçen sene 3 kupa aldık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi olacak"

"Geçen sene en zor zamanlarda pandemi döneminde 2-3 kupa kazandık. Bu plan ve proje Sergen hocamla, Önder hocamla ve şimdi de Ismael hocamla devam edecek. Bu bir bayrak yarışı. Başkanlık sürecimde idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizledik. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi olacak."

Özellikle Önder Karaveli hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sergen hocamdan sonra takımı sırtladı. Ancak kendisi nedenini bilmediğimiz bir şekilde sosyal medya üzerinden yıpratıldı. Beşiktaş'ın iyiliği için de göreve devam etmek istemediğini belirtti."

"Hocamız bundan sonra Beşiktaş'a vereceği katkılar için İstanbul'a geldi, anlaşmayı yaptık. Hocamıza güvenimiz sonsuz. İyi araştırdık, plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandık."

