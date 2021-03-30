Milli oyunculardan gelen haberler, Beşiktaş'ta morallerin bozulmasına neden oldu. Ay yıldızlı takımda bulunan 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, Hasic de milli maçta sakatlandı

Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş’ta keyifler kaçtı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu 2 isim Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak.

RachidGhezzal ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Bu isimlerin dışında AjdinHasic de Karadağ - Bosna Hersek 21 yaş altı milli takım maçında sakatlanarak oyunu sedye ile terk etti.

Genç futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Diğer yandan Kanada Milli Takımı'nda görev alan Atiba, milli mesaiden erken döndü. Ancak CyleLarin’in dönüşü Cuma gününü bulacak.

Sakatlığını atlatan Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı.

2 gündür özel program dahilinde çalışan Rosier ve Mensah’ın durumları ise yapılacak son kontroller sonrasında netlik kazanacak.

Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte tam takım halinde yapılacak ilk antrenmanın cuma gününü bulacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Sergen Yalçın'ın, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarına yeteri kadar yoğunlaşılamayacağı için sıkıntılı olduğu ifade edildi.

