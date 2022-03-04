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Beşiktaş'ta gündem yeniden Daniel Farke

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Beşiktaş’ta yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Krasnodar ile yollarını ayıran Daniel Farke için yeniden nabız yoklayacak

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Beşiktaş'ta gündem yeniden Daniel Farke
Beşiktaş’ta yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasında Daniel Farke var.
Sergen Yalçın sonrasında da Beşiktaş ile ismi anılan Alman teknik direktör, 13 Ocak'ta sözleşme imzaladığı Rus ekibi Krasnodar'dan savaş nedeniyle ayrıldı.
Bu gelişme üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Farke için bir kez daha nabız yoklayacak.
Teknik direktörlük kariyerine Borussia Dortmund'un B takımında başlayan Daniel Farke, buradaki performansıyla İngiltere'nin yolunu tuttu.
45 yaşındaki çalıştırıcı, 2017 yılında Championship ekiplerinden Norwich’te göreve başladı. 2019'da takımı Premier Lig’e taşıyan Farke, aynı sezon yeniden bir alt lige düşmekten kurtulamadı.
Farke ile geçen sezonu zirvede tamamlayan Norwich, tekrar İngiltere futbolunun en üst düzey liginde mücadele etme hakkı kazandı.
Bu sezon İngiltere Ligi’nde 11 maçta 1 galibiyet alan Norwich City'de Daniel Farke ile yollar ayrılmıştı.
 
 
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