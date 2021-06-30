Beşiktaş'ta gönderilecekler belli oldu

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılması beklenen oyuncular da netleşiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda düşünmediği isimleri yönetime iletti

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki kadro planlamasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Siyah beyazlılarda, gönderilecek oyuncular belirlendi.

Yeni yabancı kuralının 8 artı 6 olmasından sonra transfer politikasını değiştirmek zorunda kalan Beşiktaş, performans alamadığı yabancı oyuncularla vedalaşacak.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas’ın da gönderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise AdemLjajic. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.

Sırp oyuncu için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. AdemLjajic’in yüksek maliyeti ve performansının düşük olması, siyah beyazlıları yol ayrımına itti.

Beşiktaş'ta ayrıca Umut Nayir ve Güven Yalçın için gelecek teklifler de değerlendirilecek.



