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Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku

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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazılıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu derbide forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku
Siyah beyazlılar, Gökhan Töre'nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada ''Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
Derbi hazırlıkları sürüyor
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme ve yenilenme çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Beşiktaş, bugün yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak
 
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