Beşiktaş'ta eksikler Sergen’i düşündürüyor

Milli ara sonrasında zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor. Savunmasında sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda, bu bölgedeki eksiklikler de dikkat çekiyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı, MedipolBaşakşehir maçı öncesinde eksik oyuncuların çokluğu düşündürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Ersin, bu maçta forma giyemeyecek. Ancak MedipolBaşakşehir maçı öncesindeki en büyük sorun covid-19 testi pozitif çıkan futbolcular. Bu oyuncuların tamamının savunmada görev yapıyor olması Sergen Yalçın'ın elini kolunu bağlıyor.

Vida'nınkoronavirüs testinin pozitif olduğunu, Hırvatistan Futbol Federasyonu açıkladı. Siyah beyazlılarda, Hırvat oyuncuyla birlikte pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi.

Vida dışındaki dört ismin de savunmada görev yapabilen futbolcular olması büyük sıkıntı yaratıyor.

14 günlük karantina sürecinden sonra 2 kere daha teste tabii tutulacaklar futbolcular, test sonuçları negatif çıkarsa sahadaki yerini alacak.

Beşiktaş, MedipolBaşakşehir ile 21 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Maça kalan süre göz önüne alındığında, siyah beyazlıların bu 5 oyuncudan yararlanma şansının neredeyse olmadığı ortaya çıkıyor.

Sergen Yalçın'ın, savunma hattını oluşturma konusunda düşünceli olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, bazı orta saha oyuncularını bu bölgeye çekmeyi planladığı öğrenildi.



