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Beşiktaş'ta "Batsman" sahnede

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte "Batsman" lakaplı Michy Batshuayi, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu

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Beşiktaş'ta "Batsman" sahnede

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda 7. dakikada yeni transfer sahne aldı. Bu dakikada Pjanic'in pasını gole çeviren Michy Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada Georges-Kevin N'Koudou farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdülsamed'in uzaklaştırmak istediği top, Batshuayi'ye çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sezonun dördüncü maçını da gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. 

Ligdeki 2. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.

Bu arada Siyah-beyazlılarda 20. dakikada Hırvat stoper Domagoj Vida, 43. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ve 68. dakikada Fransız kanat oyuncusu N'Koudou sakatlanarak oyundan çıktı.

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