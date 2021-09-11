Beşiktaş'ta "Batsman" sahnede

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte "Batsman" lakaplı Michy Batshuayi, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılarda 7. dakikada yeni transfer sahne aldı. Bu dakikada Pjanic'in pasını gole çeviren Michy Batshuayi, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada Georges-Kevin N'Koudou farkı 2'ye çıkardı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. 52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdülsamed'in uzaklaştırmak istediği top, Batshuayi'ye çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip skoru 3-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun dördüncü maçını da gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. Ligdeki 2. mağlubiyetini yaşayan Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı. Bu arada Siyah-beyazlılarda 20. dakikada Hırvat stoper Domagoj Vida, 43. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ve 68. dakikada Fransız kanat oyuncusu N'Koudou sakatlanarak oyundan çıktı.