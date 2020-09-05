Beşiktaş'ta Aboubakar sesleri

Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.
Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.
Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.
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