Beşiktaş'ta Aboubakar sesleri

Beşiktaş, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı

Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.

Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giydi. Bu maçların 27'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken 2423 dakika sahada kaldı.

Siyah-beyazlı formayla 19 gol atan Aboubakar, 4 asistlik katkı vermişti.

