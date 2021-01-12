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Beşiktaş'ta 4 futbolcu yolcu

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Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde önceliğini takımdan gönderilecek oyunculara verdi. Sonrasında ise mali yapıya göre takviye yapmak için harekete geçilecek

Beşiktaş'ta 4 futbolcu yolcu
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Beşiktaş’ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin öncelikli hedefi, kadro dışı kalan yabancı oyuncularla yolları ayırmak.
Sezon başında toplam 18 yabancı oyuncu bulunan Beşiktaş'ta, Isimat-Mirin, Douglas ve Lens kadro dışı bırakıldı. Boyd’a da lisans çıkarılmadı.
JeremainLens’i hem Hollanda’dan hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nden isteyen kulüplerin olduğu ve 33 yaşındaki oyuncunun da ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Yönetimin, mali konularda Lens'e kolaylık sağlaması bekleniyor.
Douglas ve Isimat-Mirin’i de hem Türkiye’den hem de kendi ülkelerinden isteyen kulüpler var ancak 2 oyuncu da yıllık maaşlarının tamamını almadan gitmek istemiyor.
Yönetim, bu oyuncularla pazarlıklarını sürdürüyor.
Tyler Boyd konusunda ise bekleyiş devam ediyor. AjdinHasic’i kiralanması, Boyd’a da lisans çıkarılması gündemde. Hasic’in son haftalardaki performansının ardından yönetimin bu konuda kararsız kaldığı ve son kararı teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşüldükten sonra verileceği belirtildi.
Öte yandan Sergen Yalçın’ın gitmesi için onay verdiği AdemLjajic de kulüp arayışlarını sürdürüyor.
İtalya’dan 2 kulüple görüşen 29 yaşındaki oyuncunun ayrılması durumunda Beşiktaş maaş konusunda da büyük bir yükten kurtulmuş olacak.
Yönetimin, Ljajic’in durumu netleştikten sonra transfer konusunda daha emin adımlar atmak istediği gelen haberler arasında.
 
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