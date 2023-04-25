Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu önemli karşılaşmada 3 futbolcusundan yararlanamayacak

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve istenilen seviyeye ulaşamayan Ghezzal, derbide forma giyemeyecek.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 588 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe derbisinde çapraz bağları kopan ve ameliyat edilen Tayyip Talha da takımdaki yerini alamayacak.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Dele Alli de sakatlığı nedeniyle zorlu maçta görev yapamayacak



