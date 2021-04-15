Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Vincent Aboubakar, AjdinHasic ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, ValentineRosier, Francisco Montero, FabriceNsakala, WelintonSouza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, AtibaHutchinson, Necip Uysal, AdemLjajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, KevinNkoudou, RachidGhezzal, CyleLarin, Gökhan Töre.

BEŞİKTAŞ'TAN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

