Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi konusunda hareketli anlar yaşanıyor.

Beşiktaş yönetimi, ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı aldı. Ayrılık kararının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.



TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir'in edindiği bilgiye göre; Beşiktaş ile 2. dönemine başlayacak olan Şenol Güneş, 28 Ekim Cuma günü takımın başında antrenmana çıkacak. 70 yaşındaki teknik adam, 30 Ekim Pazar günü oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşısında da kulübede yeni dönemdeki ilk maçına çıkacak.

Şenol Güneş'in ilk Beşiktaş döneminin öyküsü...

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, “evim” olarak nitelendireceği Beşiktaş’ın kapısından ilk kez 2015 yılının 11 Haziran’ında girdi. 2+1 olarak imzalanan sözleşme, uzun süredir istikrarlı başarıların özlemini yaşayan siyah beyazlı camia için de bir dönüm noktası olacaktı. Stadyumu dahi yapım aşamasında olan kulübün zirveden uzak olacağını düşünenlere oynattığı sistematik hücum oyunuyla cevabı veriyordu Türk futbolunun felsefik teknik direktörü.

2015/16 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı aynı zamanda ligin en fazla gol atan takım unvanını da elinde tuttu. 2016/17 sezonunda da şampiyonluk kupasını müzesine taşıyan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon’a penaltılarla elenirken akıllarda hep “acaba” sorusu kalacaktı.

Avrupa’daki başarılarına ertesi sezon da devam eden Şenol Güneşli Beşiktaş, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, hem en yüksek puana ulaşan, hem de grubunu namağlup tamamlayan takım olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamalarındaki en başarılı Türk takımı olmayı başardı.

2018/19 sezonunda da şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamaya devam etti. 200 maçlık Beşiktaş serüvenini 117 galibiyet ve 2 şampiyonlukla taçlandıran Şenol Güneş, Beşiktaş’ın ardından ikinci kez milli takımın başına geçti.

EURO 2020 elemelerinde son dünya şampiyonu Fransa’ya mağlup olmayan Güneş yönetimindeki milliler, turnuvada istediği başarıya ulaşamadı. Dünya Kupası elemeleri de başarısız geçince milli takımla yolları ayrılan Şenol Güneş, 3 yıllık aranın ardından bir kez daha Beşiktaş’a geri dönüyor.

70 yaşındaki teknik direktör, artık hem Dolmabahçe’nin hem de Ümraniye’nin üstünde bir kez daha "güneş" gibi doğarak Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürmek adına çalışacak...