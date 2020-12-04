Beşiktaş seriye bağladı

Süper Lig'de 11. haftasında oynanan açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterdi

Stat: Vodafone Park Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş) Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)



Süper Lig'de 11. haftasında oynanan açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterdi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi takım 45+3. dakikada Mensah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

68. dakikada Atiba takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın sonucunu belirleyen gol 75'te Aboubakar'dan geldi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında konuk ekipten Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

