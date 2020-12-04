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Beşiktaş seriye bağladı

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Süper Lig'de 11. haftasında oynanan açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterdi

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Beşiktaş seriye bağladı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken 

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar 

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic 

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'de 11. haftasında oynanan açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanma başarısı gösterdi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi takım 45+3. dakikada Mensah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 
68. dakikada Atiba takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın sonucunu belirleyen gol 75'te Aboubakar'dan geldi. 
Karşılaşmanın 55. dakikasında konuk ekipten Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü. 
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. 
 

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